Après son transfert à l'OM, il jubile

Thibault Morlain

Ayant débuté la saison avec Braga, Vitinha a rejoint l'OM à l'occasion du mercato hivernal. En janvier, le Portugais a posé ses valises sur la Canebière, devenant à cette occasion le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen. Recruté pour 32M€, Vitinha arrive donc avec une certaine pression à l'OM, mais pour le moment, il est plutôt content de son choix.

Du côté de l'OM, on a profité du mercato hivernal pour répondre aux carences de l'effectif d'Igor Tudor. C'est ainsi qu'un numéro 9 a rejoint le club phocéen : Vitinha. Acheté 32M€ à Braga, le Portugais a ainsi rejoint le club phocéen. Et pour le moment, il ne semble clairement pas déçu de son choix.

Vitinha a trouvé ce qu'il cherchait à l'OM

Dans des propos accordés à L'Equipe , un proche de Vitinha s'est confié sur le choix du Portugais de rejoindre l'OM. Il a alors assuré : « Il trouve le rythme en L1 très soutenu, il y a moins d'interruptions qu'au Portugal, de coups de sifflet de l'arbitre, ça n'arrête jamais, au niveau des courses et des duels. Il faut aussi assimiler un style Tudor qui ne ressemble pas à celui du coach de Braga, avec des mouvements caractéristiques. Mais il cherchait justement cela, une équipe intense, une ligue intense. Vitinha est un joueur très physique, qui se donne à fond, se trouve bien dans la répétition des courses et un pressing poussé ».

« Vous verrez qu'il s'accomplira lors des deux prochaines saisons »