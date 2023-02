Transfert record à l’OM, c’était inattendu

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato hivernal, l’OM a frappé très fort. Après Malinovskyi et Ounahi, c’est Vitinha qui a rejoint la Canebière. Un transfert qui restera dans les mémoires puisque le Portugais est devenu le joueur le plus cher de l’histoire du club phocéen, étant recruté pour 32M€ à Braga. Mais voilà qu’à l’origine, l’OM avait d’autres plans pour son recrutement de janvier.

Durant le mois de janvier, ça a bougé à l'OM. En effet, Pablo Longoria s'est activé, bouclant notamment le transfert le plus cher de l'histoire du club phocéen. Evoluant précédemment à Braga, Vitinha est arrivé du Portugal, moyennant un chèque de 32M€.

« Au début, on cherchait plus un ailier qu’un numéro 9 »

Directeur du football à l’OM, Javier Ribalta est revenu sur les coulisses du transfert de Vitinha. Et dans un premier temps, il a alors révélé à Téléfoot : « Vitinha ? Au début, on cherchait plus un ailier qu’un numéro 9. Puis les jours et les semaines ont passé, on a parlé entre nous, avec le coach et on décidé de recruter un numéro 9. Bien sûr, on n’avait pas qu’un seul nom sur notre liste, parce qu’on travaillait sur plusieurs options en même temps. Et Vitinha était l’une d’entre elles ».

