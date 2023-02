OM : Il annonce du très lourd pour Guendouzi

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé sur le départ cet hiver face à l’intérêt pressant d’Aston Villa et surtout d’Unai Emery, Matteo Guendouzi est finalement resté à l’OM où il joue toutefois beaucoup moins cette année. De quoi laissait présager un départ en fin de saison ? Du côté de l’OM on s’attendrait même à une très grosse vente du milieu de terrain.

Passé proche du départ cet hiver, Matteo Guendouzi était annoncé avec insistance du côté d’Aston Villa où Unai Emery apprécie le milieu de terrain depuis longtemps. Néanmoins, alors que l’OM s’est opposé à son départ en janvier, selon Matthieu Grégoire, journaliste de L’ÉQUIPE , le transfert de Matteo Guendouzi est déjà en très bonne voie pour l’été prochain.



🚨 L'OM prend déjà une grosse décision pour son mercato ? 👇 pic.twitter.com/AUfg1MtPjS — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

«Guendouzi et l’OM qui envisagent clairement un départ cet été»

« C’est à la fois le clan Guendouzi, le joueur et l’OM qui envisagent clairement un départ cet été. Dans le sens où c’est un peu un plan de carrière. Il est arrivé à l’été 2021 pour se relancer à l’OM. Il est devenu un joueur important tout de suite, un taulier », explique le journaliste pour Football Club de Marseille avant d’en rajouter une couche sur l’avenir de Matteo Guendouzi.

«L’OM pense que se sera une des très belles ventes de l’été»