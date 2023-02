L’OM prépare un très gros coup sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé l’été dernier à l’OM en provenance du RC Lens pour environ 10M€, Jonathan Clauss est rapidement devenu un rouage très important d’Igor Tudor. A tel point que l’Atletico de Madrid, déjà intéressé l’été dernier, est toujours dans le coup pour recruter l’international français. Mais l’OM discuterait déjà pour prolonger Jonathan Clauss.

En quête d’un renfort pour évoluer dans le couloir droit, l’OM a attiré Jonathan Clauss l’été dernier. Après deux belles saisons au RC Lens, il s’est engagé à Marseille pour environ 10M€ et s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres d’Igor Tudor. Des prestations qui ne laissent d’ailleurs pas insensible l’Atletico de Madrid. Néanmoins selon le journaliste Benjamin Coumes, un départ n’a pas du tout dans les tuyaux.



«Ce n’est absolument pas dans son état d’esprit aujourd’hui»

« Tu peux te dire que l’Atlético ça peut être une bonne idée. Au-delà de l’argent, aujourd’hui l’Atlético c’est un peu au dessus de l’OM au niveau des standings des clubs de foot. Ca peut être une évolution pour lui. Après de ce que je sais, ce n’est absolument pas dans son état d’esprit aujourd’hui. Lui il se voit vraiment rester à l’OM. Après si tu lui dit "je double ton salaire", comme tous les joueurs de foot il va faire sa valise », explique-t-il dans un premier temps à Football Club de Marseille .

Clauss vers une prolongation ?