L'OM boucle un transfert record, il a enflammé le mercato

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, l'OM a cassé sa tirelire en lâchant environ 32M€ pour le transfert de Vitinha. Avant de finaliser cette opération, le club phocéen a bataillé ferme avec plusieurs écuries de Premier League, comme révélé par le directeur du football marseillais, Javier Ribalta.

En quête d'un nouveau buteur, l'OM a bouclé le transfert de Vitinha lors du dernier mercato hivernal. Pour faire plier la direction de Braga, la direction marseillaise a employé les grands moyens. En effet, l'OM aurait déboursé environ 32M€ pour s'offrir les services de Vitinha, un record pour le club. Et pour rafler la mise, les hautes sphères phocéennes auraient livré une grosse bataille.

Équipe de France : Lâché par ses tauliers, Deschamps reçoit enfin une bonne nouvelle https://t.co/5wh7SK3osg pic.twitter.com/RYQtkiSNQL — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

Vitinha avait la cote en Premier League

Lors d'un entretien accordé à Téléfoot (TF1), Javier Ribalta a révélé que l'OM avait dû se frotter à plusieurs clubs anglais pour le transfert de Vitinha, jeune attaquant portugais de 22 ans.

«C’est très difficile de signer un jeune attaquant talentueux»