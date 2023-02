Mbappé - Transferts : Il annonce un mercato de folie, le PSG peut trembler

Amadou Diawara

Alors qu'il aurait prolongé de deux saisons, plus une en option, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement et gratuitement le 1er juillet 2024. Conscient de la situation, Liverpool serait en embuscade pour boucler son transfert. D'ailleurs, Jürgen Klopp a déjà annoncé qu'il préparait un mercato estival de folie cette année.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail à la fin de la dernière saison. Alors que le PSG a évoqué une prolongation de trois saisons, soit jusqu'en 2025, le numéro 7 parisien aurait en réalité signé un contrat de deux années, plus une en option. Par conséquent, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement et gratuitement à l'été 2024 s'il ne rempile pas d'ici-là, à moins que Nasser Al-Khelaïfi ne préfère boucler un transfert XXL à l'issue de cet exercice pour encaisser un gros chèque.

Klopp annonce des changements à Liverpool

Conscient de la situation de Kylian Mbappé, la direction de Liverpool serait toujours sur ses traces. Et comme l'a laissé entendre Jürgen Klopp, il pourrait faire sauter la banque dès l'été 2023 pour recruter la superstar du PSG.

«Cet été est un été où nous devons clairement faire quelque chose»