Après une «réunion de crise», il écarte Zidane

Amadou Diawara

Tout comme le PSG, Chelsea s'intéresserait de près à Zinedine Zidane. Menacé par le Ballon d'Or 98, Graham Potter a eu une réunion de crise dernièrement avec sa direction. Interrogé en conférence de presse, le technicien des Blues a lâché toutes ses vérités sur son avenir.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a été recalé par Zinedine Zidane avant d'installer Christophe Galtier sur son banc de touche à la fin de la dernière saison. Malgré tout, le club de la capitale penserait toujours à recruter le Ballon d'Or 98. D'autant que Christophe Galtier n'arrive plus du tout à enchainer les bons résultats au PSG depuis le début de l'année 2023. Toutefois, la direction rouge et bleu aurait un adversaire de taille pour le recrutement de Zinedine Zidane : Chelsea.

Selon les dernières informations de Football Insider , Chelsea serait également sur les traces de Zinedine Zidane, et ce, parce que Graham Potter ne remplit pas ses objectifs actuellement. Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach des Blues a d'ailleurs avoué avoir assisté à une réunion de crise avec ses dirigeants. « Pardon pour le retard, je sors d’une réunion de crise. Comment ça s'est passé ? Eh bien, je suis toujours là » , a déclaré Graham Potter, le sourire aux lèvres, avant d'en rajouter une couche.

