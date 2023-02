Le PSG pense à une star du Real Madrid, elle pose ses conditions

Thomas Bourseau

Cet hiver, avant d’échouer pour le prêt d’Hakim Ziyech, le PSG se serait renseigné pour un transfert de Marco Asensio, en vain. Bien qu’une prolongation de contrat soit d’actualité, l’Espagnol attendrait des garanties de la part du Real Madrid.

Marco Asensio est sous contrat jusqu’en juin prochain au Real Madrid. Une situation contractuelle qui aurait alerté le PSG cet hiver. Relevo et Marca affirmaient que le Paris Saint-Germain aurait tenté un coup de dernière minute avec un transfert d’Asensio, en vain puisque le joueur voulait poursuivre au Real Madrid en y prolongeant son contrat.

Le PSG déclare sa flamme à Kylian Mbappé https://t.co/bGJ4NxWCvy pic.twitter.com/J2ANexw8Vg — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

Le PSG a tenté, Ancelotti estime qu’Asensio est décisif pour le Real Madrid

Et il semblerait que Carlo Ancelotti soit sur la même longueur d’onde. D’après Marca , l’entraîneur du Real Madrid qualifierait Marco Asensio de « décisif » et l’aurait impressionné l’Italien à l’entraînement et en match.

Asensio veut rester au Real Madrid, mais veut des garanties