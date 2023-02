Une star du PSG est en plein doute

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Tout juste retraité avec la sélection espagnole, Sergio Ramos attend toujours d’en savoir plus sur son avenir en club. Le PSG veut le prolonger mais pour le moment, le défenseur de 36 ans serait toujours dans l’attente. Une aubaine pour Al-Nassr qui voudrait l’attirer lors du prochain mercato.

Jeudi soir, Sergio Ramos a fait une annonce très inattendue. Alors qu’il revient petit à petit à son meilleur niveau, le défenseur central du PSG a officialisé sa retraite internationale. Une décision qui surprend puisque Luis de la Fuente, le nouveau sélectionneur de l’Espagne, avait ouvert la porte à un retour juste après la Coupe du monde au Qatar que Sergio Ramos a manqué.

Ramos furieux contre son sélectionneur

« Ce que je crois, c'est que pour être dans l'équipe nationale, il faut avoir du talent et des performances. Pour faire une sélection, nous allons évaluer le moment, cela n'a rien à voir avec un club. Ici, il n'y a pas de jours de match, ici vous avez un mauvais jour et vous rentrez chez vous. Notre approche consiste à chercher le joueur qui est le plus en forme. Je le répète, est-il en bonne condition et est-il éligible à la sélection ? Eh bien, la porte est ouverte à tous pour l'équipe nationale espagnole, ils ont une place », a lâché Sergio Ramos sur Instagram , pas vraiment en phase avec ce choix de le mettre à l’écart.

Zidane se fait interpeller en pleine rue pour le PSG https://t.co/eRVtI3RUKZ pic.twitter.com/kJus1DHAGd — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

Un avenir encore indécis