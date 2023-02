Mercato - OM : Deux départs XXL déjà garantis pour l’été prochain ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l'OM, les départs pourraient s'enchaîner lors du prochain mercato estival. Deux joueurs, prêtés jusqu'à la fin de la saison, devraient être poussés vers la sortie. Il s'agirait d'Eric Bailly, mais aussi de Nuno Tavares. Le premier devrait retourner à Manchester United, tandis que le second tentera de se relancer à Arsenal.

Pablo Longoria ne va pas chômer lors du prochain mercato estival. En plus du recrutement, le président de l'OM va devoir se pencher sur l'avenir de plusieurs joueurs prêtés, comme Nuno Tavares ou encore Eric Bailly.





🚨 L'OM prend déjà une grosse décision pour son mercato ? 👇 pic.twitter.com/AUfg1MtPjS — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

L'OM n'envisage pas de lever l'option d'achat de Bailly

Prêté avec option d'achat par Manchester United, Bailly n'a pas forcément convaincu les responsables de l'OM. La tendance serait à un retour du défenseur en Premier League selon les informations de L'Equipe. Quant à Nuno Tavares, un destin similaire se profile.

Nuno Tavares devrait retourner à Arsenal