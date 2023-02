À peine arrivé à l’OM, il évoque déjà un départ

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Nuno Tavares a été prêté par Arsenal à l'OM, et ce, pour une durée d'une saison. Intéressant depuis sa signature à Marseille, le latéral gauche fera son retour chez les Gunners à l'issue de cet exercice 2022-2023, à moins que Pablo Longoria ne tente de le garder au moins une année supplémentaire. Interrogé sur son avenir à l'OM, Nuno Tavares a lâché ses vérités.

Pour emmagasiner davantage de temps de jeu cette saison, Nuno Tavares a quitté Arsenal lors du dernier mercato estival, et ce, pour s'engager en faveur de l'OM. Prêté pour une durée d'une saison, le latéral gauche de 23 ans est censé faire son retour chez les Gunners le 1er juillet, à moins que, Pablo Longoria n'essaie de le conserver.

Nuno Tavares veut rester focalisé sur l'OM

Présent en conférence de presse d'avant-match ce vendredi après-midi (OM-PSG dimanche soir), Nuno Tavares a été interrogé sur son avenir à l'OM. Et l'international portugais a expliqué qu'il préférait se concentrer sur le présent.

«Je me sens très bien ici, avec ces joueurs, ce coach»