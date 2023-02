C’est annoncé, le projet de l’OM va être ébranlé

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier pour remplacer Jorge Sampaoli, Igor Tudor fait déjà l’unanimité à l’Olympique de Marseille, en dépit d’une élimination dès la phase de poules de la Ligue des Champions. Il pourrait toutefois déjà partir, puisque son profil est très apprécié à l’étranger et notamment du côté de la Serie A, un championnat qu’il connaît plutôt bien.

Ils ont nombreux au Vélodrome à avoir ravalé leurs sifflets. Après des débuts contestés, Igor Tudor a mis tout le monde d’accord à l’OM et désormais certains rêvent même d’un incroyable titre en Ligue 1, au nez et à la barbe du PSG. Mais il feraient bien d’en profiter, puisque cette situation pourrait bien ne pas durer…

La Juventus pense à un retour de Tudor

Car en Italie, plusieurs médias parlent d’un possible retour en Serie A d’Igor Tudor. Et pas n’importe ou, puisque le coach de l’OM pourrait tout simplement retrouver la Juventus, club dont il a été joueur et entraîneur adjoint par le passé.

Il garde une énorme cote à Turin