Départ acté pour un grand nom de l'OM ? La réponse

Après des débuts compliqués sur le banc de l'OM, Igor Tudor a parfaitement su réussir à inverser la tendance. Aujourd'hui, le Croate mène le club phocéen d'une main de maitre, au point de se battre avec le PSG pour le titre en Ligue 1. Mais forcément, cela éveille les convoitises. Le nom de Tudor circule du côté de la Juventus et des précisions ont été apportées à ce propos.

Devant remplacer Jorge Sampaoli au pied levé, l'OM a décidé de faire confiance à Igor Tudor. Et le club phocéen n'a jamais lâché le Croate malgré quelques turbulence. Cela porte aujourd'hui ses fruits puisque Tudor fait briller l'OM. De quoi intéresser du monde à l'étranger. De plus en plus, il est question d'un intérêt de la Juventus, où il a joué et été entraîneur adjoint.

La Juventus après l'OM pour Igor Tudor ? Journaliste pour La Gazzetta dello Sport , Alessandro Grandesso a évoqué l'avenir du Croate. Dans des propos accordés au Phocéen , il a alors expliqué : « À la Juve, on parle aussi de De Zerbi, mais ce club est dans une telle situation qu'il faudra attendre la fin de la saison pour voir ce qu'il va se passer ».

