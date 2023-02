Dans quel club jouera Lionel Messi la saison prochaine ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi semble toujours incertain concernant son avenir au PSG. Les discussions se poursuivent concernant une prolongation, mais en parallèle, d'autres options s'offrent au champion du monde comme un retour au FC Barcelone ou s'engager avec l'Inter Miami. Mais selon vous, dans quel club évoluera La Pulga la saison prochaine ?

Le temps passe et la situation de Lionel Messi n'est pas réglée. Bien qu'après la Coupe du monde, un accord de principe ait été révélé avec le PSG pour une prolongation, rien de définitif n'a été annoncé. Cela laisse donc planer le doute au sujet de l'avenir du septuple Ballon d'Or dont le contrat s'achève en juin prochain. D'autant plus que les appels du pied se multiplient.

▶️ Mercato : Paris doit déjà renégocier avec Mbappé pic.twitter.com/NMz4nv2yDg — le10sport (@le10sport) February 23, 2023

Xavi et Neville en rêve

En effet, ces derniers jours, Phil Neville, coach de l'Inter Miami a ouvert la porte à Lionel Messi : « Je pense que cela va au-delà de l'Inter Miami. Je pense que ce serait une très grande chose pour la MLS. Il serait probablement la plus grosse recrue de l'histoire du sport américain ». Même son de cloche du côté du FC Barcelone où Xavi rêve d'un retour de son ancien coéquipier : « Messi ? Rien à ajouter, j'ai toujours dit que c'était la maison de Leo et que les portes lui étaient ouvertes. C'est ce que je peux dire, c'est mon ami et nous sommes en communication constante, avec le président nous parlons de plusieurs choses ».

Le PSG continue de négocier

Néanmoins, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG continue de vouloir conserver Lionel Messi la saison prochaine. Les discussions pour une prolongation de contrat se poursuivent et vont même dans le bon sens. A moins que ce soit l'Argentin lui-même qui décide de mettre fin à son aventure parisienne. Le parcours européen du PSG devrait avoir une influence sur sa décision.



Selon vous, où jouera Lionel Messi la saison prochaine ?