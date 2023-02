«Garde ton argent» : Messi doit quitter le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé son bail et son avenir suscite de nombreux débats compte tenu de ses prestations en dents de scie avec le PSG. A tel point que pour Eric Rabesandratana, le club de la capitale ne doit pas prolonger le champion du monde.

Quel avenir pour Lionel Messi ? C'est la question qui agite le PSG. En fin de contrat en juin prochain, l'Argentin pourrait partir libre dès la fin de la saison s'il ne prolonge pas. Et alors que la tendance était clairement à une prolongation ces dernières semaines, la donne commence à changer. Et à en croire Eric Rabesandratana, ce ne serait pas une si mauvaise nouvelle.

«Il pose vraiment problème par rapport à la conception du jeu au PSG»

« Il commence à être à un âge avancé. Il pose vraiment problème par rapport à la conception du jeu au PSG. Quand tu as un Lionel Messi, il faut jouer tout pour lui en fait. Or, au PSG, on ne va pas jouer tout pour lui mais tout pour Kylian Mbappé. Il ne s’inscrit pas non plus dans l’esprit. On a besoin de mecs qui se dépassent, de guerriers. Regardez un Danilo. Pour moi c’est un vrai joueur du PSG », assure l'ancien joueur du PSG dans les colonnes du Parisien , avant d'en rajouter une couche.

«Garde ton argent et achète trois joueurs plutôt que de prolonger Messi»