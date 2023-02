«Il a disparu», il balance sur une figure du PSG

La rédaction

Alors que Luis Campos est déjà sur la sellette au PSG, les langues se délient au LOSC, l'ancien club du Portugais. Ancien conseiller sportif sous la présidence de Gérard Lopez, il n'a pas laissé une bonne image dans le nord de la France. Le dirigeant garde la réputation d'un homme, qui peut tout abandonné du jour au lendemain.

Quelques mois après son arrivée au PSG, Luis Campos est déjà annoncé sur le départ. Sur la sellette après deux mercatos décevants, le Portugais n'est pas certain de conserver son poste de conseiller sportif la saison prochaine. Alors que son avenir est au centre des débats, le journaliste à la Voix du Nord, Christophe Kuchly, s'est arrêté sur le personnage de Campos et notamment sur son passage au LOSC entre 2017 et 2020.

Campos n'a pas laissé une bonne image au LOSC

Selon lui, Campos aurait pu, au cours de sa carrière, faire des manigances et rendre service à des agents. « C‘est un homme plein de paradoxe, qui est assez difficile à cerner. D’un côté, il y a l’aspect scout de génie, quelqu’un qui va chercher des joueurs très méconnus. D’un autre côté, il est à l’écoute de certains agents et va prendre des éléments parfois un peu moins cotés » a déclaré le journaliste sur le plateau de WEO TV.

« Le club est dépendant de quelqu’un qui peut lui filer entre les doigts »