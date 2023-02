Crise au PSG : Le Qatar prépare un départ retentissant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après une dernière saison décevante, le PSG décidait de donner un coup de pied dans la fourmilière et de confier les rênes du projet sportif à un duo composé de Christophe Galtier et de Luis Campos. Mais quelques mois après leur arrivée, le bilan est sans appel. Les résultats ne sont pas au niveau et le Qatar pourrait sévir dans les prochaines semaines.

Le PSG avait annoncé une révolution l'été dernier. Mais force est de constater que le projet parisien n'est pas plus avancé que la saison dernière. Les joueurs peinent à se montrer convaincants sur le terrain et les premières menaces sont lâchées. Comme annoncé par le 10Sport.com, Christophe Galtier pourrait bien se retrouver sur la sellette en cas d'élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich.

Mercato : Au cœur d’un énorme feuilleton, le PSG peut souffler https://t.co/x9g2cfeN9P pic.twitter.com/q3HrBtNWsa — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

Campos sur la sellette

Arrivé, aussi, au PSG l'été dernier, Luis Campos serait déjà dans le collimateur du Qatar. Selon les informations de Foot Mercato, le conseiller sportif du club parisien n'est pas certain de conserver son poste la saison prochaine. La question de son départ n'est pas un sujet tabou en interne, surtout pas après le dernier mercato réalisé.

Le conseiller sportif du PSG accumule les échecs