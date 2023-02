Mercato : Au cœur d’un énorme feuilleton, le PSG peut souffler

Thomas Bourseau

Entre José Mourinho et le PSG, un mariage n’a jamais eu lieu, mais les spéculations sont légion. Le10sport.com a fait état d’aucun contact entre les deux parties. La presse italienne affirme cependant un intérêt parisien, mais la Roma a tranché.

José Mourinho est sous contrat avec la Roma jusqu’en juin 2024. Cependant, bien qu’il ait fait part de son mécontentement au sujet du manque de moyens financiers mis à sa disposition pour redessiner les contours de l’effectif du club de la Louve, il semblerait qu’il ne pourrait pas forcer son départ à la prochaine intersaison alors qu’il aurait la cote sur le marché des transferts.

Le PSG une nouvelle lié à Mourinho contre son gré

Ces derniers temps, le nom de José Mourinho a été lié à Chelsea pour éventuellement prendre la suit de Graham Potter qui peine à afficher les résultats escomptés ou bien du côté de la sélection brésilienne ainsi qu’au Real Madrid ou au PSG comme La Repubblica l’a souligné ce mardi. Et ce, bien que le10sport.com vous ait affirmé le 17 février dernier que le PSG n’avait pas contacté Mourinho et que Christophe Galtier n’était pas en danger.

Clash dans le vestiaire du PSG, Neymar explose https://t.co/UAhYHWmglG pic.twitter.com/WRwBgy8G9x — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

La Roma ne veut pas laisser partir Mourinho et annonce la couleur