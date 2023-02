Neymar : Il balance une folle accusation contre le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Souffrant d'une entorse de la cheville, Neymar devrait s'absenter des terrains durant quelques semaines, même s'il espère faire son grand retour avant le match retour de Ligue des champions face au Bayern Munich le 8 mars prochain. Mais selon Daniel Riolo, cette absence ne ferait pas que des malheureux au sein du PSG.

Nouveau coup dur pour Neymar. L'international brésilien de 31 ans s'est blessé lors du match face au LOSC ce dimanche (4-3). L'ancienne star du FC Barcelone souffre d'une entorse à la cheville droite, la même qui avait été touchée lors de la dernière Coupe du monde en novembre dernier. Le joueur devrait manquer plusieurs semaines de compétition, même s'il espère revenir à temps pour participer au huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich le 8 mars prochain.





Messi sur le départ, Neymar prend une incroyable décision https://t.co/i5WZnjp4Rc pic.twitter.com/GyRBQ4Gxw1 — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

Mbappé envoie son soutien à Neymar

Au micro de Prime Vidéo , Kylian Mbappé a tenu à lui apporter un message de soutien. « Quand tout le monde est là, les équipes ont du souci à se faire. Donc j'espère que Neymar va revenir vite parce que c'est un joueur primordial pour nous » a-t-il déclaré après la victoire de son équipe. Mais selon Daniel Riolo, la blessure de Neymar ferait des heureux au sein du PSG.

« En interne, beaucoup espèrent que la blessure dure »