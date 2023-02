Le PSG prisonnier de Messi-Neymar-Mbappé, il cartonne le mercato

Axel Cornic

Pour Pierre Ménès le Paris Saint-Germain a totalement raté son mercato l’été dernier, préférant tout miser sur une attaque flamboyante plutôt que sur un effectif équilibré. Il faut dire certains postes ne sont pas très fournis et quand c’est le cas, le niveau des remplaçants laisse quelque peu à désirer.

La saison du PSG se joue en ce moment et après la défaite lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions (0-1), l’optimisme n’est pas vraiment au rendez-vous. Et comme souvent, c’est le trio offensif parisien qui est pointé du doigt...

« Tu vois bien qu’il y a trop d’investissement fait sur les trois de devant et pas assez sur le reste de l’équipe »

Pour Pierre Ménès, il ne faut pas s’acharner sur Kylian Mbappé, Neymar ou encore Lionel Messi, mais plutôt sur la direction du PSG. « Tout le monde voit que le PSG n’a pas de banc » a-t-il expliqué, lors d’une vidéo publiée sur YouTube ce lundi. « Quand tu vois ce qui restait sur le banc quand Ekitike a remplacé Neymar, tu vois bien qu’il y a trop d’investissement fait sur les trois de devant et pas assez sur le reste de l’équipe. C’est l’une des corrections que le club doit absolument apporter la saison prochaine ».

La fin de la MNM ?