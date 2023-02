Crise au PSG : Menacé par Zidane, son avenir ne tient plus qu'à un fil

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En battant le LOSC ce dimanche (4-3), Christophe Galtier s'est donné un bol d'air, lui, qui a vu sa position se fragiliser après trois défaites consécutives. Une nouvelle désillusion au Parc des Princes aurait pu avoir des conséquences directes sur son avenir au PSG, alors que la menace Zinédine Zidane continue de planer au-dessus de sa tête.

La fin de la crise au PSG ? Christophe Galtier l'espère de tout son cœur. Arrivé cet été, le technicien a mal vécu les trois défaites encaissées par son équipe ces derniers jours. La victoire face au LOSC tombe donc à pic pour Galtier, qui se donne, par la même occasion, un bol d'air. « De l’oxygène, oui, enfin. Quand vous êtes l’entraîneur du PSG, que vous avez été battu dans trois compétitions différentes, il y a vous aussi. Derrière ces trois défaites, j’ai eu beaucoup d’échanges avec Luis (Campos) et mon président (Nasser Al-Khelaïfi). C’est le plus important pour rester concentré sur mon travail et relancer une dynamique » a avoué l'entraîneur du PSG en conférence de presse d'après-match.

Galtier fragilisé, mais pas encore menacé

Galtier n'est pas naïf, il est conscient que sa position a été fragilisée par les trois défaites de son équipe. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, sa place n'est, pour l'instant, pas menacée, mais pourrait bien l'être en cas de défaite en huitièmes de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich le 8 mars prochain. En cas de départ, la piste Zinédine Zidane, évoquée depuis plusieurs mois, pourrait devenir concrète.

Des conséquences, qui auraient pu être « dommageables »