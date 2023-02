Le PSG l’a abandonné, «la moitié des gens n’est plus derrière lui»

Pierrick Levallet

Ce dimanche, le PSG s'est imposé face au LOSC (4-3) et a mis un terme à sa série noire. Mais au cours de la rencontre, Luis Campos était intenable, prenant la place de Christophe Galtier au bord du terrain pendant un court instant. Pour Daniel Riolo, cette scène ne fait que démontrer la fragilité avec laquelle le technicien du PSG tient son vestiaire.

Après trois défaites consécutives, face à l’OM, l’AS Monaco et le Bayern Munich, le PSG se devait de relever la tête. Et bien que la rencontre ait été difficile, le club de la capitale s’est tout de même imposé face au LOSC ce dimanche (4-3) afin de mettre un terme à cette série noire. Mais durant la partie, une scène surprenante s’est déroulée côté PSG.

Du jamais vu au PSG, il dégoupille et dénonce un «scandale» https://t.co/KXmv3Z6dDf pic.twitter.com/VFtD0heUGL — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

Campos a craqué face au LOSC

En effet, Luis Campos était incontrôlable lors de la rencontre. Le conseiller football parisien n’a pas hésité à rejoindre Christophe Galtier sur le bord du terrain, prodiguant même quelques conseils aux joueurs. Pendant un court instant, Luis Campos a pris la place de l’entraîneur du PSG. Et pour Daniel Riolo, une une hypothèse est plausible pour expliquer cette scène.

«Galtier ? Les joueurs ne l'écoutent plus»