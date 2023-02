Galtier, Kolo Muani, Thuram… Toutes les infos mercato du 20 février

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Galtier viré dès la semaine prochaine ?

À en croire les révélations de Daniel Riolo dimanche soir dans l'After Foot sur RMC Sport , Christophe Galtier pourrait être limogé par le PSG en cas de défaite dimanche prochain face à l'OM en championnat : « Bien sûr, sûr et certain. Il n'y a pas de doute, c'est une information. Et son sort ne s'est pas amélioré, parce qu'une élimination contre le Bayern provoquera la même chose. C'est juste qu'il y a une affaire de timing avec le match contre l'OM, mais une défaite contre Lille, quatre de suite, c'était pas possible », indique Riolo sur l'entraîneur du PSG.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG vise Kolo Muani, Thuram en plan B

La direction du PSG place déjà ses pions en vue du prochain mercato estival, et notamment dans le secteur offensif ! Selon les informations dévoilées par L'Equipe du Soir , Randal Kolo Muani (24 ans, Eintracht Francfort) serait la grande priorité du club de la capitale pour l'été 2023, mais cette opération devrait coûter entre 80 et 100M€ alors que Manchester United est également sur le coup. Un autre attaquant de l'équipe de France est courtisé en alternative par le PSG : Marcus Thuram (25 ans, Borussia Mönchengladbach), qui présente quant à lui l'avantage d'être libre puisqu'il arrivera en fin de contrat en juin prochain.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Manu Koné sur les tablettes du PSG

Par ailleurs, toujours selon L'Equipe du Soir et pour renforcer son entrejeu l'été prochain, le PSG courtise également Manu Koné (21 ans, Borussia Mönchengladbach). Recruté pour 9M€ en 2021 en provenance de Toulouse, son transfert pourrait avoisiner les 30M€ lors du prochain mercato estival avec une grosse concurrence sur le dossier.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Tuchel est bien courtisé pour remplacer Galtier