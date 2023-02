Le PSG prépare du lourd pour réparer un terrible échec

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG a recruté plusieurs joueurs dans l'entrejeu, sans qu'aucun ne parvienne à convaincre depuis le début de saison. Fabian Ruiz, Vitinha et Carlos Soler ne répondent pas aux attentes, ce qui pousse Luis Campos a déjà s'activer pour corriger le tir en vue de la saison prochaine. Dans cette optique, la grande priorité du PSG se nommerait Manu Koné.

Pour ses débuts dans le rôle de conseiller sportif du PSG, Luis Campos peine à faire l'unanimité, c'est le moins que l'on puisse dire. Que ce soit l'été dernier ou encore cet hiver, son recrutement est clairement pointé du doigt, surtout en ce qui concerne le milieu de terrain, qui reste l'un des points faibles du PSG.

Aucun milieu ne convainc au PSG...

Et pourtant, l'été dernier, l'entrejeu du PSG a largement été remanié. Idrissa Gueye, Ander Herrera ou encore Leandro Paredes ont tous quitté le club et ont été remplacés par deux joueurs expérimentés à savoir Fabian Ruiz et Carlos Soler, ainsi qu'un jeune prometteur : Vitinha. Mais le bilan est loin d'être positif. Alors que les deux Espagnols n'ont jamais convaincu, l'ancien milieu du FC Porto est clairement en perte de vitesse depuis le début de l'année. A tel point que c'est le jeune Warren Zaïre-Emery qui s'impose au PSG du haut de ses 16 ans.

... qui fonce sur Manu Koné