Le PSG prépare bien un retour surréaliste, Zidane va halluciner

Nommé entraîneur du PSG l'été dernier pour remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier est plus que jamais sous pression. La prestation du club de la capitale, malgré la victoire contre le LOSC (4-3) ce dimanche, fragilise encore une fois la position du technicien français sur le banc parisien. Et au PSG, la piste menant à Thomas Tuchel serait sérieuse.

Après une saison et demie en dents de scie, Mauricio Pochettino a été démis de ses fonctions l'été dernier. Pour le remplacer, c'est Christophe Galtier qui a débarqué, à la surprise générale compte tenu de son manque d'expérience au plus haut niveau. Et après des débuts prometteurs, le PSG connaît un début d'année 2023 catastrophique.

Neymar - Mbappe : Le divorce est acté https://t.co/HmxA1iTgCO pic.twitter.com/RV399V5Ce4 — le10sport (@le10sport) February 19, 2023

Galtier sous pression

Par conséquent, Christophe Galtier est sous pression puisque le PSG s'est déjà incliné à cinq reprises cette année. Eliminé en Coupe de France contre l'OM, le club de la capitale s'est également incliné face au Bayern Munich. Très attendus ce dimanche, les Parisiens n'ont pas rassuré contre le LOSC malgré la victoire arrachée dans les dernières secondes (4-3), et le PSG travaille donc déjà pour l'arrivée d'un nouvel entraîneur.

Tuchel, une vraie piste pour le PSG ?