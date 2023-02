Un grand ménage bientôt opéré au PSG, une fake news est révélée

Thomas Bourseau

Alors que le PSG se retrouve au coeur d’une spirale négative en terme de résultats, il est question de l’avenir de Christophe Galtier sur le banc de touche du club. José Mourinho est pressenti pour être son éventuel successeur. le10sport.com a mis les choses au clair sur cette affaire.

Rien ne va plus au PSG. Pour la première fois depuis une éternité, le Paris Saint-Germain reste sur trois défaites de suite. La semaine dernière, en préparation du choc face au Bayern Munich qui s’est déroulé mardi au Parc des princes (0-1), les hommes de Christophe Galtier s’éteint déjà inclinés en 1/8ème de finale de Coupe de France face à l’OM (2-1) et quelques jours plus tard en Ligue 1 lors du déplacement du champion de France à Monaco (3-1).

Le PSG penserait déjà à Mourinho pour remplacer Galtier

Coach du PSG depuis l’été dernier, Galtier semble être plus que jamais fragilisé au sein du club comme cela a été spécifié ces derniers jours. Au point où Luis Campos préparerait déjà la suite de l’entraîneur pour lequel il s’était battu l’été dernier pour le placer sur le banc de touche du PSG. Foot Mercato a fait part d’une volonté du conseiller football du Paris Saint-Germain de mettre à la tête de l’effectif du club son compatriote portugais José Mourinho en cas de départ de Christophe Galtier. Tuttosport a confirmé la tendance dans la journée de samedi.

«Mbappé n’est pas le président de Neymar au PSG» https://t.co/k6akF6S0Hs pic.twitter.com/yB2s4syBa6 — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

Pas de discussions entre Campos et Mourinho

Cependant, de par l’ampleur qu’a pris cette rumeur, le10sport.com vous a révélé en exclusivité vendredi soir qu’un départ de Christophe Galtier n’était pour le moment pas au programme lorsque Luis Campos et José Mourinho n’ont toujours pas enclenché de négociations au sujet du PSG à l’instant T. Le ton est donné.