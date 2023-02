Mercato : Il a recalé Neymar et lui prépare un sale tour

Thomas Bourseau

Après le départ de Tite, la Fédération brésilienne de football penserait à Carlo Ancelotti pour remplacer l’ex-sélectionneur de la Seleçao. Néanmoins, Neymar verrait l’Italien écarter cette hypothèse et lui voler une idée de transfert avec Richarlison.

Neymar traverse une période délicate au PSG. À commencer par le fond du problème qui n’est autre que son rendement sportif depuis sa blessure à la Coupe du monde et son retour du Mondial qui l’a brisé émotionnellement comme il le révélait lui-même sur son compte Instagram après l’élimination du Brésil en 1/4 de finale. De plus, il est question depuis quelques jours de plainte de son voisinage à Bougival concernant diverses et répétées fêtes aux fortes nuisances sonores. Plusieurs témoignages accablent le rythme de vie du Brésilien et l’épisode du Mcdo et du poker alors que Kylian Mbappé appelait mardi dernier à bien se reposer et bien se préparer pour le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich ne lui facilitent pas la tâche.

Neymar recalé par Ancelotti ?

De plus, il existe un point d’interrogation sur sa carrière internationale. Avant la Coupe du monde, Neymar avait révélé en interview que le Mondial au Qatar pourrait bien être son dernier. Tite n’est plus le sélectionneur et Neymar attendrait avec impatience de connaître l’identité du successeur du Brésilien. Le nom de Carlo Ancelotti revient avec insistance. Cependant, en conférence de presse, l’entraîneur du Real Madrid a fait savoir qu’il aimerait rester le plus longtemps possible au sein du club merengue où son contrat court jusqu’en juin 2024. Neymar a donc reçu une première réponse.

Mercato : Le PSG n'en veut plus, Neymar prépare du lourd https://t.co/MIANlNjQAU pic.twitter.com/CQusef8L0q — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

Carlo Ancelotti plante Neymar pour le Brésil, et veut lui voler Richarlison