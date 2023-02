Zidane a trompé tout le monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis la prolongation de Didier Deschamps, le flou entoure l’avenir de Zinedine Zidane qui est toujours libre. Annoncé au PSG, l’ancien numéro 10 des Bleus fait également fantasmer l’OM. Mais comme durant sa carrière, Zidane a confirmé qu’il maîtrisait toujours l’art du contre-pied puisqu’il a annoncé son arrivée chez Alpine.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane a vu les portes de l'équipe de France se refermer avec la prolongation de Didier Deschamps jusqu'en 2026. Attendu au PSG ou encore à l'OM, l'ancien numéro 10 des Bleus a toutefois pris tout le monde de court, en annonçant un tout autre projet puisqu'il devient ambassadeur de l'écurie français de Formule 1, Alpine. Laurent Rossi évoque d'ailleurs cette surprise.

Alpine annonce l'arrivée de Zidane

« Zinedine Zidane n’est pas uniquement un grand champion et une légende du sport, c’est un homme engagé qui a décidé d’utiliser son aura pour inspirer les jeunes et œuvrer en faveur de l’égalité des chances. Il est un exemple de ce que nous devons incarner, en tant qu’entreprise : ténacité, talent, méritocratie et engagement. C’est une grande fierté que Zinedine se joigne à Alpine pour faire bouger les lignes », assure le patron de l'écurie Alpine F1 avant que Zinedine Zidane ne justifie son choix.

«C’est une grande satisfaction pour moi»