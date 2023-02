«Il n’a rien à faire en L2» : Il annonce une catastrophe pour l’ASSE

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Jean-Philippe Krasso fait partie des dossiers cruciaux pour l’ASSE qui espère conserver son attaquant, meilleur buteur de Ligue 2. Mais alors que les Verts continuent de se battre pour leur maintien en deuxième division, cela va être compliqué de le convaincre. Et son départ serait un sérieux coup dur.

Avec 11 buts cette saison, Jean-Philippe Krasso est le meilleur buteur de Ligue 2. L'attaquant est donc l'une des rares satisfactions de l'ASSE qui traverse une saison catastrophique et qui n'a toujours pas écarté la menace d'une relégation en National. Dans ces conditions, la situation de Jean-Philippe Krasso, dont le contrat s'achève en juin prochain, pose question. Et pour le journaliste Raphäel Nouet, cela risque d'être compliqué de le convaincre de rester.

Krasso, le dossier sensible

« Je comprends que Jean-Philippe Krasso ait déclaré qu'il n'excluait pas de prolonger lors de sa conférence de presse la semaine dernière. Mais pour moi, ce n'est rien d'autre qu'une façon de se protéger d'une éventuelle colère des supporters en cette saison si troublée. Parce qu'honnêtement, il n'a absolument rien à faire en L2 ! Et, hélas, l'A.S.S.E. sera toujours en L2, au mieux, en 2023-24. J'imagine que certains supporters se diront qu'il pourrait prolonger pour remercier le club de l'avoir sorti de l'anonymat d'Epinal ou pour faire en sorte qu'il récupère une indemnité en fin de saison au moment de son transfert. Ce serait faire preuve d'une grande naïveté. Et de fâcheux trous de mémoire ! C'est vrai, c'est bien l'A.S.S.E. qui l'a recruté à l'été 2020 et l'a extrait du National 2. Mais pour en faire quoi ? », s’interroge le journaliste de BUT football club avant d’en rajouter une couche.

«Il n’a rien à faire en L2»