Mercato - OM : «Zidane ? On a toujours eu l’espoir…»

Quel sera le prochain challenge de Zinedine Zidane ? S'il a donc dû faire une croix sur l'équipe de France, le voilà à la recherche d'un nouveau projet. Zizou est annoncé au PSG, mais aussi du côté de l'OM. Forcément, sur la Canebière, on se met à rêver d'une arrivée de l'enfant du pays. Mais voilà que les conditions ne seraient pas réunies pour accueillir Zidane. Explications.

Il y a quelques jours, Samir Nasri avait lâché une bombe à propos d'une arrivée de Zinedine Zidane à l'OM. L'ancien joueur du club phocéen avait alors annoncé : « Avec un vrai projet, des ambitions, demain s'il y a un repreneur avec un vrai budget, il ira à l'OM. Il n'aura pas de pression, c'est son club de cœur. Le PSG, il y a eu des bruits, il n'y est pas allé parce qu'il est vraiment Marseillais ». Faut-il donc se mettre à rêver de voir Zidane sur le banc du Vélodrome ?

« Ce n’est pas la meilleure des périodes »

Dans des propos accordés à Football Club de Marseille , Jean-Charles de Bono a réagi aux propos de Zinedine Zidane. Et concernant une arrivée du champion du monde 98 à l'OM, il émet quelques doutes. « Zidane cherche un club à budget. Mais quand il dit qu’il ne veut pas aller en Angleterre c’est un peu contradictoire. Parce que c’est là-bas qu’il y a les plus gros budgets. Je pense que l’Angleterre ne rentre pas dans son image, c’est quelqu’un de très calme, très posé. Maintenant l’OM, où il n’est jamais venu. On a toujours eu l’espoir que Zidane vienne en tant que joueur, en tant qu’entraineur à un moment aussi. Aujourd’hui d’en parler, dans cette période, je pense que ce n’est pas la meilleure des périodes », a-t-il tout d'abord expliqué.

« L’OM a quand même des difficultés financières »