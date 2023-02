«Offre insultante» du PSG, nouvelles révélations hallucinantes

Pierrick Levallet

Déjà en manque de solution en attaque, le PSG a quand même vendu Pablo Sarabia cet hiver. Après le départ de l'Espagnol, le club de la capitale a alors tenté de faire venir Rayan Cherki. Cependant, Luis Campos n'a jamais été en mesure de convaincre l'OL. Et en interne, on savait déjà que le dossier était voué à l'échec.

Après le départ de Pablo Sarabia, le PSG a tenté de se renforcer sur le plan offensif. Luis Campos avait alors exploré plusieurs pistes, dont celle de Rayan Cherki comme Le10Sport.com l'avait révélé en exclusivité. Cependant, le club de la capitale ne s’est pas montré assez convaincant aux yeux de l'OL, et il le savait déjà d’avance.

«Il n’y a pas d’offre» : L'énorme annonce sur le mercato du PSG https://t.co/Y0qU61rlvp pic.twitter.com/unEpo7vmBX — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

Le PSG savait que son offre était trop faible pour Cherki

D’après les informations de RMC Sport , Luis Campos avait fait de Rayan Cherki sa priorité. Le conseiller football voulait le faire venir au PSG. Cependant, en interne, on était conscient que le budget du club et l’offre parisienne (de 10M€) n’était pas du tout en adéquation avec la valeur réelle du crack de l’OL. Le dossier était déjà voué à l'échec.

«Le niveau de l'offre était insultant»