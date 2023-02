Crise au PSG : Zidane est-il l'homme de la situation ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG traverse une période plus que délicate, l'avenir de Christophe Galtier semble très incertain s'il n'inverse pas rapidement la tendance. D'autant plus que le Qatar rêve toujours d'attirer Zinedine Zidane qui a vu ses espoirs de devenir sélectionneur de l'équipe de France s'envoler au moins jusqu'en 2026. Le moment semble donc idéal pour l'arrivée de Zizou au PSG. Mais est-il l'homme de la situation ?

Arrivé sur le banc du PSG en fin de saison dernière, Christophe Galtier a rapidement convaincu les plus sceptiques. Comme Unai Emery ou Thomas Tuchel avant lui, l'ancien coach du LOSC a connu une première partie de saison réussi puisque le club de la capitale est resté invaincu jusqu'au début de la Coupe du monde. Mais depuis le début de l'année, rien ne va plus. Le PSG a déjà concédé 5 défaites, dont 3 consécutives face à l'OM, l'AS Monaco et le Bayern Munich. La pire série de l'ère QSI.

Galtier sur la sellette

Par conséquent, l'avenir de Christophe Galtier fait déjà parler. Selon les informations de RMC Sport , un ultimatum a même été lancé au technicien français. Une élimination contre le Bayern Munich au match retour le 8 mars pourrait bien pousser le PSG à prendre une décision radicale en se séparant de l'ancien coach de l'ASSE. Et pour le remplacer, un nom fait bien évidemment figure d'évidence : Zinedine Zidane.

Le Qatar rêve de Zidane

Et pour cause, l'ancien numéro 10 des Bleus reste le grand rêve du Qatar qui avait tenté sa chance par le passé. Mais le timing n'était jamais le bon, notamment pour remplacer Mauricio Pochettino. A ce moment-là, Zinedine Zidane préférait patienter, pensant probablement que le cycle de Didier Deschamps arriverait à son terme après la Coupe du monde. C'est finalement loin d'être le cas puisque le sélectionneur a prolongé jusqu'en 2026 ce qui ferme la porte de l'équipe de France pour les trois prochaines années. Au moins. Une opportunité que le PSG ne compte pas laisser filer. Christophe Galtier est prévenu.



