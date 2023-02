Zidane - PSG : Le Qatar pose un ultimatum !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG traverse actuellement une crise sportive majeure et enchaine les défaites, Christophe Galtier pourrait très rapidement se retrouver sur la sellette. Un ultimatum a d’ailleurs été posé pour l’actuel entraîneur du PSG, d’autant que le Qatar projette toujours d’attirer Zinedine Zidane et compte revenir à la charge.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité dès le mois de juin dernier, le Qatar faisait de Zinedine Zidane sa grande priorité pour le poste d’entraîneur du PSG, mais il avait finalement refusé l’offre dans l’espoir de récupérer l’équipe de France. Un objectif qu’il n’a pas été en mesure d’atteindre puisque Didier Deschamps a prolongé jusqu’en 2026 avec les Bleus, mais la piste Zidane continue de faire couler beaucoup d'encre au PSG…

Le PSG lance l'opération Zidane ! https://t.co/QcsdItjspW pic.twitter.com/UNAVPNFU1N — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

Ça chauffe pour Galtier au PSG

Comme l’ont révélé Le Parisien et RMC Sport ces dernières heures, la situation commence sérieusement à se tendre pour Christophe Galtier. L’entraîneur du PSG enchaine les défaites depuis quelques semaines, ce qui a plongé le club de la capitale dans ce qui est probablement la crise sportive la plus importante depuis le début de l’ère QSI. RMC précise que Galtier sera maintenu en place au moins jusqu’au 8 mars, date du 8e de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, mais s’il n’a pas redressé la barre d’ici-là, l’entraîneur du PSG pourrait être remercié.

Zidane reste la priorité