Mercato : La tension monte, Messi lance un ultimatum au PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi devrait rencontrer sa direction après le duel retour de Ligue des Champions face au Bayern. Toutefois, la Pulga pourrait fermer la porte à une prolongation en cas d'élimination face au club bavarois, et ce, parce qu'il est venu au PSG pour avoir une chance de soulever une nouvelle fois la Coupe aux Grandes Oreilles.

Lors de l'été 2021, Lionel Messi a tenté jusqu'au bout de trouver un terrain d'entente avec Joan Laporta pour prolonger au FC Barcelone, sans succès. Contrainte de se trouver un tout nouveau club, la Pulga s'est envolée vers Paris et s'est engagée librement et gratuitement en faveur du PSG, et ce, pour une durée de deux saisons.

PSG : Discussion au sommet entre Macron et l’Emir du Qatar https://t.co/8nDkcOFbFE pic.twitter.com/lxDyZhsPtG — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

Messi a rejoint le PSG pour la Ligue des Champions

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Lionel Messi changera une nouvelle fois de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation du vétéran argentin de 35 ans, Luis Campos a bougé ses pions pour boucler sa prolongation. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité à la mi-décembre, le conseiller football du PSG a approché le clan Messi et les discussions entre les deux parties étaient en bonne voie à cette période.

L'avenir de Messi dicté par Bayern-PSG ?