Alerte au PSG : Le Qatar pose un ultimatum

Thibault Morlain

Les défaites s’enchainent pour PSG. C’est assez rare pour le noter, le club de la capitale en est à 3 revers consécutifs. Une série qui place alors Christophe Galtier dans une situation bien inconfortable. Faut-il d’ores et déjà craindre le pire pour l’avenir de l’entraîneur du PSG, lui qui est arrivé en début de saison ? Ce jeudi, des précisions ont été apportées concernant le sort de Galtier avec le club de la capitale.

Afin de lancer un nouveau projet, le PSG avait décidé de faire confiance à Christophe Galtier, venant remplacer Mauricio Pochettino comme entraîneur. Après des débuts réussis, le natif de Marseille accuse aujourd’hui le coup sur le banc parisien. En effet, Galtier voit son équipe enchainer les défaites, dont celle notamment face au Bayern Munich qui place le PSG dans une mauvaise posture avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions. Les questions commencent alors à se poser sur l’avenir de Christophe Galtier et avant le match contre les Bavarois, il avait assuré pour Canal+ : « Est-ce que je me sens menacé ? Non, pas du tout. Je ne suis pas dans la peau d'un entraîneur qui joue sa saison sur la double confrontation contre le Bayern Munich ».

Messi mis dehors par Mbappé, scénario catastrophe au PSG https://t.co/U5iYMXvucU pic.twitter.com/t2xz6DPOJz — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

Le Qatar s’interroge sur Galtier

Si Christophe Galtier ne se sent pas menacé, l’épée de Damoclès serait bel et bien au-dessus de la tête de l’entraîneur du PSG. En effet, le ciel commencerait à s’assombrir pour l’ancien de l’OGC Nice. Ce jeudi, RMC explique notamment que du côté du Qatar, les interrogations commenceraient à apparaitre à propos de Galtier compte tenu des résultats actuels.

Au PSG au moins jusqu’à 8 mars