Catastrophe au PSG à cause de l’OM, record en vue

Thibault Morlain

La crise est de plus en plus forte au PSG. Rien ne va plus pour le club de la capitale. En effet, les hommes de Christophe Galtier ont connu la défaite à 5 reprises depuis le début de l’année 2023 et ils restent d’ailleurs sur 3 revers consécutifs. Une série noire qui met l’entraîneur du PSG dans une situation bien inconfortable. En effet, Galtier pourrait déjà jouer sa tête lors des matchs à venir contre le LOSC et l’OM. Se fera-t-il virer à l’issue de ces deux rencontres ? Cela pourrait marquer l’histoire du PSG. Explications.

Nommé entraîneur du PSG en lieu et place de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier avait réalisé d’excellents débuts avec le club de la capitale. Voilà que la situation est désormais bien différente en 2023. En effet, les mauvais résultats s’accumulent. Suite à la défaite contre le Bayern Munich, le PSG reste sur 3 revers consécutifs. Une série bientôt fatale pour Galtier ? Comme Le Parisien a pu l’expliquer, l’entraîneur parisien serait en sérieux danger, au point d’ailleurs de jouer gros lors des rencontres à venir du PSG face au LOSC et à l’OM. Pour Christophe Galtier, la victoire sera donc impérative lors de ces deux matchs, sans quoi la porte pourrait déjà lui être montrée après seulement quelques mois passés sur le banc parisien.

36 matchs et puis s’en va pour Galtier ?

Christophe Galtier sera-t-il viré après l’OM ? Si tel était le cas, l’entraîneur du PSG aurait alors disputé 36 matchs avec le club de la capitale. Et il faut remonter plusieurs années en arrière pour voir un entraîneur rester aussi peu de temps à la tête du PSG. En effet, entre février 2005 et décembre 2005, Laurent Fournier a lui disputé… 36 matchs sur le banc parisien. Il avait ainsi pris la succession de Vahid Halilhodzic, qui était lui resté 80 matchs au PSG, avant donc de se faire licencier et remplacer par Guy Lacombe, qui aura tenu 54 rencontres à Paris.

Quelle longévité pour les entraîneurs du PSG ?

En revanche, par la suite, les entraîneurs du PSG sont restés beaucoup plus longtemps en poste. Entre 2007 et 2009, Paul Le Guen officie durant 132 matchs à la place actuelle de Christophe Galtier, soit deux de moins qu’Antoine Kombouaré (134) qui l’avait remplacé jusqu’en décembre 2011. Carlo Ancelotti sera lui resté en poste pendant 77 matchs avec le PSG. Viennent ensuite Laurent Blanc, Unai Emery et Thomas Tuchel. Entraîneur parisien pendant 3 saisons, le Français a coaché 173 rencontres, le total est 114 pour l’Espagnol quand l’Allemand compte lui 127 matchs avec le PSG. Prédécesseur de Christophe Galtier, Mauricio Pochettino était présent lors de 84 rencontres. Des totaux bien loin toutefois de celui d’un certain Luis Fernandez, entraîneur du PSG pour 244 matchs. Rien que ça.