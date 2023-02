La manigance du clan Messi qui effraie le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG négocie depuis plusieurs mois avec le clan Messi pour une prolongation de contrat, le numéro 30 argentin serait aujourd’hui en plein doute. Le dossier traîne en longueur, et l’écurie parisienne s’interroge sur les volontés réelles de son septuple Ballon d’Or, libre à l’issue de la saison.

Que va décider Lionel Messi pour son avenir ? La réponse à cette question semblait encore facile il y a quelques semaines, alors que l’on disait l’Argentin heureux dans la capitale française, et proche d’apposer sa signature sur un nouveau bail avec le PSG. Mais depuis, le dossier traîne en longueur, et les discussions n’avancent pas.

Aucun accord entre Messi et le PSG

Selon L’Equipe , le père de Lionel Messi a rencontré la direction du PSG mercredi pour discuter d’une prolongation, mais aucun accord n’est à signaler. Comme vous l’avait indiqué le10sport.com, le PSG a entamé les premières démarches il y a plusieurs mois, confiant à l’idée de parvenir à ses fins. Cependant, Messi est aujourd’hui en plein doute, alors que le PSG traverse une passe difficile. Au sein du club, on s’interroge ainsi sur la stratégie du camp argentin.

« Au PSG, ils avaient un peu le sentiment qu’il y avait une volonté de gagner du temps »