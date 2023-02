Messi, Neymar, Mbappé… Crise au PSG, un départ XXL est réclamé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sur le papier, le PSG présente le trio offensif le plus impressionnant. Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé figurent au sommet du football mondial depuis de nombreuses années, mais les trois peinent à s'entendre sur le terrain. Le match face au Bayern Munich ce mardi soir a montré les limites de cette MNM, qui pourrait se disloquer à la fin de la saison.

Titularisé face au Bayern Munich ce mardi soir, le duo composé de Lionel Messi et Neymar n'a, quasiment, pas existé. Il a fallu attendre l'entrée en jeu de Kylian Mbappé en seconde période pour noter quelques améliorations notables dans le jeu du PSG. Journaliste pour RMC et ESPN, Julien Laurens n'a pas mâché ses mots au moment de commenter la prestation de la MNM.

« Ce n'est pas possible ! »

« C'est impossible que Messi, Neymar et Mbappé jouent les trois ensemble et soient bons les trois ensemble. Ce n'est pas possible ! À un moment il va falloir choisir. Kylian tout seul, ok, deux des trois, peut-être, mais les trois ensemble, c'est impossible » a déclaré Laurens au micro de l' After Foot.

Messi en fin de contrat, Neymar annoncé sur le départ

Mais qui pourrait être sacrifié ? En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi n'a encore pris aucune décision et une élimination en Ligue des champions pourrait précipiter son transfert. A moins que le Qatar parvienne à trouver un acheteur pour Neymar. Le seul à donner une pleine satisfaction à ses supérieurs est Kylian Mbappé, évidemment intouchable.