Le PSG se fait sèchement recaler sur le mercato

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato hivernal, Luis Campos avait pour objectif de faire venir un renfort offensif au PSG. Cela n'a finalement pas été le cas, pourtant, les pistes étaient nombreuses. On a notamment parlé de Rayan Cherki, Hakim Ziyech ou encore Malcom, mais le nom de Mattia Zaccagni avait également circulé. D'ailleurs, au PSG, on pourrait d'ores et déjà faire une croix sur le joueur de la Lazio. Explications.

En janvier, le PSG a finalement terminé le mercato hivernal avec 0 recrue au compteur. Pourtant, Christophe Galtier ne disait pas non pour accueillir du sang neuf durant cette fenêtre de recrutement. Avec le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton, faire venir un nouvel élément offensif était la priorité numéro 1 de Luis Campos qui s'est alors activé dans les derniers jours du mercato pour remédier à cela. D'abord recalé par Jean-Michel Aulas et l'OL pour Rayan Cherki, le PSG a ensuite pensé à Malcom, qui n'a finalement pas bougé du Zénith Saint-Pétersbourg. Et il y a bien évidemment eu le feuilleton Hakim Ziyech, qui a vu son arrivée capoter pour quelques minutes seulement de retard.

Messi réclame une fortune au PSG, Mbappé ne va pas apprécier https://t.co/3Xy3sAWfwR pic.twitter.com/t1UqaBaQY1 — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

Le PSG pense aussi à Zaccagni

Ces 3 joueurs n'ont toutefois pas été les seuls à avoir été suivis par le PSG durant le mois de janvier. Luis Campos avait également les yeux rivés du côté de l'Italie et de la Lazio Rome. En effet, le nom de Mattia Zaccagni avait aussi circulé. A 27 ans, le milieu offensif italien est sous contrat jusqu'en 2025 avec le club romain. Cela n'a finalement abouti à rien pour janvier. Et si jamais le PSG envisageait de revenir à la charge dans les prochains mois, une réponse est déjà tombée pour l'avenir de Zaccagni.

« Il n'ira nulle part »