Le gros échec du mercato ne passe pas du tout au PSG

Durant le mercato d’hiver, le PSG a tout tenté pour recruter un élément offensif. En vain puisque personne n’est arrivé, pas même Hakim Ziyech dont le prêt semblait pourtant bouclé. Mais alors que tout a capoté dans les derniers instants du marché, Christophe Galtier revient sur cet échec et ne cache pas sa déception de ne pas pouvoir s’appuyer sur un autre attaquant.

Cet hiver, le PSG a rapidement fait du recrutement d’un joueur offensif une priorité. Il faut dire que le départ de Pablo Sarabia, qui s’est engagé avec Wolverhampton, l’effectif parisien s’est affaibli et Christophe Galtier souhaitait un remplaçant à l’Espagnol. Dans cette optique, le nom de Rayan Cherki a circulé tout comme celui d’Hakim Ziyech. Le Marocain semblait même tres proche d’un prêt au PSG, mais l’opération a finalement capoté comme le regrette

«Ziyech n’est pas là, il faut faire sans lui»

« Sur la dernière semaine du mercato, on savait qu'il y avait cette possibilité, le joueur voulait venir nous rejoindre. Le club a tout fait pour qu'il puisse nous rejoindre. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. Zyiech n'est pas là, c'est un joueur de Chelsea, il faudra faire sans lui, et surtout avec ceux qui ont fait une grosse partie de saison », explique le coach du PSG dans une interview accordée à Canal+ .

Galtier veut s’appuyer sur les jeunes pour compenser