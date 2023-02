Mercato : Ce transfert qui va donner de gros regrets au PSG

Thibault Morlain

Ça s'est joué à quelques minutes pour le PSG ! A cause de mauvais documents envoyés par Chelsea, le club de la capitale n'a pas pu enregistrer à temps le prêt d'Hakim Ziyech. Une déconvenue vécue également par le FC Barcelone. Mais voilà que du côté de la Catalogne, l'issue s'apprête à être plus heureuse que pour le PSG et Ziyech.

Cet hiver, le PSG avait pour objectif de se renforcer offensivement. Cela aurait pu être le cas avec Hakim Ziyech, qui devait être prêté par Chelsea. L'opération a finalement capoté en raison d'un retard de quelques minutes. Si le PSG a fait appel auprès de la LFP, cela n'a pas abouti et Ziyech est finalement retourné du côté de Londres.

Un transfert loupé pour 18 secondes

A l'instar du PSG, le FC Barcelone a également manqué un joueur cet hiver pour peu. En effet, le club catalan souhaitait s'offrir les services de Julian Araujo, latéral droit du LA Galaxy. Ça n'a finalement pas pu se faire avant la clôture du mercato hivernal, en raison d'un retard... de 18 secondes.

Le FC Barcelone réussit là où le PSG a échoué

Le FC Barcelone n'a toutefois pas lâché pour Julian Araujo et cela devrait payer. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, l'international mexicain s'apprêterait bel et bien à s'engager avec les Blaugrana. Araujo devrait s'engager jusqu'en 2026 avec le Barça, qui devrait débourser 4M€.