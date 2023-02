Le PSG veut faire un énorme cadeau à Mbappé

Arnaud De Kanel

Tout proche de devenir le héros d'une soirée bien triste ce mardi soir, Kylian Mbappé voit encore le PSG perdre dans une rencontre cruciale. Une nouvelle élimination précoce face au Bayern Munich pourrait même le contraindre à quitter le club de la capitale. Pour le retenir, le PSG est prêt à lui offrir un beau cadeau sur le mercato.

Le miracle n'a pas eu lieu pour Kylian Mbappé. Annoncé forfait il y a deux semaines, l'attaquant français est rentré sur la pelouse du Parc des Princes ce mardi soir mais il a vu son but être refusé pour un hors jeu de Nuno Mendes, passeur sur l'action. Le PSG se retrouve donc mal en point avant le match retour, le 8 mars prochain, qui pourrait être décisif pour l'avenir de Mbappé. Le board parisien sait très bien qu'en cas d'élimination il sera très difficile de retenir sa star. Alors, le PSG espère se sauver en recrutant un joueur qu'il connait bien et qui rendrait de bons services au collectif parisien.

Mbappé sur le départ ?

D'après les informations de MARCA , Kylian Mbappé pourrait reconsidérer son avenir en cas d'élimination face au Bayern. La première manche ayant été perdue, le PSG se retrouve en mauvaise posture pour le conserver. L'ultime solution de le convaincre pourrait provenir du mercato.

EXCLU @le10sport : Le PSG ne lâche pas Bernardo Silva ! https://t.co/dBmWRbOzD1▶️ Bernardo Silva souhaite partir l’été prochain ▶️ Paris le veut. Campos et Mbappé insistent et sont un vrai plus pour le convaincre de venir▶️ Le Barca devrait être là aussi — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) February 6, 2023

Le PSG fonce sur Bernardo Silva !

Selon nos informations, le PSG compte toujours recruter Bernardo Silva lors du prochain mercato. Une idée qui plait également au joueur qui pourrait forcer son départ de Manchester City. Luis Campos et surtout Kylian Mbappé sont les deux raisons qui poussent Bernardo Silva à réfléchir avec insistance à l'intérêt du PSG pour se relancer. Mbappé rêve de retrouver son ancien coéquipier de l'AS Monaco avec qui il entretient une excellente relation. L'arrivée du Portugais pourrait renforcer encore un peu plus le Français dans le vestiaire pour prendre le dessus sur Neymar et Lionel Messi. Prudence tout de même, le FC Barcelone reste un prétendant sérieux.