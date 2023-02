Echec sur le mercato, le PSG fait un aveu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, le PSG a tenté de recruter un élément offensif, notamment dans le but de compenser le départ de Pablo Sarabia, qui s'est engagé avec Wolverhampton. Mais personne n'est arrivé alors qu'Hakim Ziyech semblait tout proche de rejoindre le club de la capitale. Un échec sur lequel Christophe Galtier est revenu.

Après un mercato estival raté, de l'aveu même de Luis Campos, le PSG attendait avec impatience le mois de janvier pour corriger ses échecs. Et rapidement, bien que l'opportunité d'anticiper le transfert de Milan Skriniar était tentante, la priorité s'est tournée vers le recrutement d'un joueur offensif pour compenser le transfert de Pablo Sarabia, qui s'est engagé avec Wolverhampton. Dans cette optique, de nombreux noms ont circulé à l'image de Rayan Cherki, finalement bloqué par l'OL, mais surtout d'Hakim Ziyech, peu utilisé à Chelsea. Mais alors que le prêt sans option d'achat de l'international marocain était en excellente voie, tout a capoté dans les derniers instants du mercato. Un échec sur lequel est revenu Christophe Galtier.

🚨Ça bouge pour la prolongation de Messi au PSG ! pic.twitter.com/HFmSNMg4Mb — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

«Le club a tout fait pour que Ziyech puisse nous rejoindre»

« Sur la dernière semaine du mercato, on savait qu'il y avait cette possibilité, le joueur voulait venir nous rejoindre. Le club a tout fait pour qu'il puisse nous rejoindre. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. Zyiech n'est pas là, c'est un joueur de Chelsea, il faudra faire sans lui, et surtout avec ceux qui ont fait une grosse partie de saison », explique le coach du PSG dans une interview accordée à Canal+ .

Galtier fataliste