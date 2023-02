Catastrophe au PSG ? Il ne craint rien !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté depuis le début de l'année, le PSG s'apprête à disputer un match crucial face au Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des champions. Une élimination à ce stade de la compétition pourrait d'ailleurs avoir des répercussions sur l'avenir de Christophe Galtier. Mais le coach parisien n'est pas inquiet.

Invaincu durant la première partie de saison, le PSG souffre depuis la fin de la Coupe du monde. En un mois et demi, les Parisiens se sont déjà inclinés à 4 reprises. Eliminé de la Coupe de France par l'OM, le club de la capitale voit également les Marseillais revenir à cinq points en Ligue 1. C'est dans ce contexte que le PSG reçoit le Bayern Munich ce mardi soir en huitième de finale de la Ligue des champions.

🚨Ça bouge pour la prolongation de Messi au PSG ! pic.twitter.com/HFmSNMg4Mb — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

Match crucial contre le Bayern

Un rendez-vous crucial dans un contexte très compliqué et cela ne facilite pas la tâche de Christophe Galtier, déjà sous pression compte tenu du début d'année catastrophique du PSG qui n'aura pas le droit à l'erreur. Malgré tout, le coach parisien n'a pas l'impression de jouer son poste.

Galtier ne craint pas un licenciement