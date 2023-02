Mercato - PSG : «Il doit quitter le club au plus vite»

La rédaction

Le PSG a concédé ce mardi sa troisième défaite d’affilée face au Bayern Munich (0-1). Les Parisiens, auteurs d’un match contrasté, ont une fois de plus cette saison, déçus. Même si le score laisse présager un match retour (le 8 mars prochain) plein de suspense, la prestation de l’équipe de Christophe Galtier a interpellé Daniel Riolo, qui estime que le tacticien du PSG est fautif sur ce match

Le PSG a beau avoir montré quelques fulgurances grâce à la rentrée de Kylian Mbappé, la prestation d’équipe, en première mi-temps notamment, a été très compliquée ce mardi face au Bayern Munich. Les Parisiens semblaient repliés sur eux-mêmes, souhaitant absolument ne pas encaisser de buts. Une approche tactique de la rencontre qui interpelle, et qui laisse quelques doutes sur les capacités de l’entraîneur du PSG Christophe Galtier, a pouvoir mettre en place un jeu offensif et cohérent. Daniel Riolo, présent dans l’After Foot , réclame tout simplement le départ de l’ancien coach de l’OGC Nice.

« Il ne sert à rien du tout »

Daniel Riolo déclare : « Nullité crasse et intergalactique de Christophe Galtier qui doit évidemment quitter le club au plus vite, car il ne sera à rien du tout. Une tactique comme ça en Coupe d'Europe, on n'avait pas vu ça depuis les années 2000 » . Le PSG ne s’est pas comporté comme une équipe à domicile selon Riolo, et certains choix tactiques à vocation défensives ont déçus.

Neymar a joué un sale coup au PSG, le Qatar va enrager https://t.co/f6xS3ijs7O pic.twitter.com/TJ8ILZNcHb — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

Le PSG a joué comme Auxerre selon Daniel Riolo