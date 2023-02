Mercato - PSG : Neymar poussé vers la sortie, il confirme

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, Neymar n’a finalement pas trouvé preneur sur le marché, restant finalement au PSG. Mais Daniel Riolo confirme les intentions du club de la capitale avec la star brésilienne dont il point encore et toujours du doigt le comportement.

Les derniers jours ont été très tendus au sein du PSG ! En marge de la défaite concédée samedi dernier en championnat face à l’AS Monaco (3-1), Luis Campos s’est accroché en coulisses avec plusieurs cadres du vestiaire, et Neymar était notamment concerné par cette scène un peu surréaliste. Très agacé par le contenu du match proposé par les joueurs du PSG, le conseiller sportif portugais n’a pas hésité à monter au créneau, et Daniel Riolo est revenu sur cet épisode au micro de l’After Foot sur RMC Sport.

«Ça me pose un problème» : Neymar se lâche contre le vestiaire, la réponse est terrible https://t.co/7QnRJvWHyH pic.twitter.com/paHsXhoRwf — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

« Campos lui est rentré dans la gueule »

« Il a été mis sous pression. C'est la première fois que Neymar se faisait engueuler à ce point par un dirigeant du PSG. Et Campos lui est vraiment rentré dans la gueule. Neymar n'a jamais été secoué comme ça. Le fait qu'il vienne à la conf maintenant (lundi après-midi), moi je prends le match du Bayern et le retour dans trois semaines, comme les matchs de la dernière chance pour Neymar au PSG », confie Riolo sur ce clash au PSG entre Luis Campos et les stars brésiliennes, dont Neymar qui semble jouer gros pour son avenir.

« Il était sur la sellette »