«C’est moi qui décide» : Il avertit le PSG pour le mercato

Thibault Morlain

Parti du PSG l’été dernier, Xavi Simons brille aujourd’hui sous le maillot du PSV Eindhoven. Des performances qui ne passent clairement pas inaperçues et laissent envisager un possible retour au Parc des Princes. En effet, le club de la capitale dispose d’une option de rachat pour Xavi Simons. Mais le Néerlandais a tenu à être très clair à ce sujet, prévenant ainsi le PSG.

Arrivé au terme de son contrat au PSG, Xavi Simons est parti libre au PSV Eindhoven. Un choix payant puisque le Néerlandais impressionne en Eredivisie. A 19 ans, le milieu offensif montre toute l’étendue de son talent. De quoi alors lui permettre de revenir au PSG par la grande porte ? Le club de la capitale a une option de rachat pour rapatrier Xavi Simons, mais cela n’est pas si simple que cela…

«Il fait peur à tout le monde», l'énorme aveu du PSG sur Mbappé https://t.co/HeIhXQcV05 pic.twitter.com/D4q8vvm9IT — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

« Il y a une option de rachat, mais… »

En effet, ce n’est pas le PSG qui a la main sur Xavi Simons, mais bel et bien le Néerlandais qui a le pouvoir dans ce dossier. Et ce jeudi, pour Marca , le Néerlandais l’a bien souligné : « Le PSG peut-il me racheter ? Il y a une option de rachat, mais celui qui décide, c’est moi. Au final, c’est moi qui a le dernier mot ».

« J’ai signé pour 5 ans au PSV »