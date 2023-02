Clash au PSG, Messi prêt à claquer la porte

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Lionel Messi fait durer le suspense pour son avenir. Alors que les discussions semblaient avancées entre le PSG et sa star argentine, cette dernière serait désormais en plein doute, de quoi rendre incertaine la suite de son aventure parisienne. L’ambiance qui règnerait en interne ferait notamment réfléchir La Pulga.

Prolongera, prolongera pas ? La situation de Lionel Messi anime l’actualité du Paris Saint-Germain. Comme vous l’avait indiqué le10sport.com, le club de la capitale a rapidement entamé les premières démarches pour le nouveau bail de La Pulga , et la confiance régnait en interne, mais le dossier traîne en longueur, Lionel Messi étant désormais réticent à l’idée de renouveler son bail.

Messi doute

Selon L’Equipe , Le père de Lionel Messi et la direction du PSG ont de nouveau discuté d’une prolongation de contrat mercredi, mais aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties au terme de cette rencontre. Lionel Messi est en plein doute, et les récents événements qui ont eu lieu au sein du club de la capitale, avec certains échanges tendus entre les joueurs et Luis Campos, ne joueraient pas en faveur du PSG.

« Je pense que la situation du vestiaire ne lui plait pas trop »