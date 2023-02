Danger pour Lionel Messi, le PSG s'active

La rédaction

En janvier, après la Coupe du Monde remportée par l'Argentine, le PSG semblait être optimiste quant à une éventuelle prolongation de contrat pour Lionel Messi. Un mois après, la donne a changé et les rumeurs ne laissent rien présager de bon pour le futur de Messi dans la capitale française. Si une rencontre a bien eu lieu, il existe une difficulté à trouver un terrain d'entente.

Après la défaite face au Bayern Munich (0-1) le 14 février dernier en huitième de finale de la Ligue des Champions, le PSG et Messi traversent une période négative de trois défaites consécutives. Mais une ombre au tableau demeure, celle de la prolongation de la star argentine, dont son contrat expire en juin 2023. Le père et agent de Messi, Jorge, a rencontré les dirigeants parisiens mercredi, sans arriver à un quelconque accord.

Aucun accord pour le moment

Le journaliste américain de CBS , Guillem Balague a appuyé les informations de L'Équipe , évoquant une rencontre entre Jorge Messi et les dirigeants du PSG mercredi. « Première rencontre en face à face entre le directeur du football du PSG, Luis Campos et Jorge Messi à Paris aujourd'hu i », écrit-il sur son compte Twitter avant d'ajouter qu'« aucun accord sur les détails (prolongation de contrat et salaire) » n'a été trouvé.

Les discussions se poursuivent