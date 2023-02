Messi recale le PSG, son prochain club est déjà trouvé

La rédaction

Lionel Messi se rapprocherait-il du départ ? Selon des proches de la famille, l'international argentin, penserait, de plus en plus, à quitter le PSG à la fin de la saison et à entamer la dernière étape de sa carrière à l'étranger. Alors que le FC Barcelone rêve de son retour, le joueur de 35 ans pencherait pour une arrivée à l'Inter Miami.

Le PSG avait rendez-vous avec le clan Lionel Messi ce mercredi. Quelques heures après une défaite face au Bayern Munich (1-0), la direction parisienne s'est entretenue avec le père de l'international argentin au sujet d'une possible prolongation de contrat.

Le père de Messi recale le PSG

Selon les informations de L'Equipe, une offre a été soumise à Jorge Messi, mais ce dernier ne l'aurait pas accepté. A en croire des proches du champion du monde 2022, le joueur de 35 ans penserait, de plus en plus, à un départ en fin de saison, ce qui explique ce refus.

Messi a une préférence pour l'Inter Miami

Mais où pourrait se rendre Lionel Messi ? A en croire le quotidien sportif, le FC Barcelone, qui rêve de son retour, n'est pas une option prioritaire. La star serait tentée par une aventure outre-Atlantique, à l'Inter Miami. Sa famille, qui souhaiterait résider aux Etats-Unis, militerait pour cette destination.